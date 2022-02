Staatssecretaris: gevluchte Oekraïners worden opgevangen

Het kabinet kijkt naar locaties waar vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen als zij zich in Nederland melden. Er is al eerste opvang maar er worden voorbereidingen getroffen om meer huisvesting te regelen, voor als dat nodig is, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). “Als mensen om huisvesting vragen dan zullen we ze opvangen.”

Hij wijst erop dat mensen uit Oekraïne met een paspoort gewoon in Nederland mogen zijn en zich dus niet als asielzoeker hoeven te melden en dus ook niet naar de asielopvang gaan. De huidige regeling is dat Oekraïners maximaal negentig dagen in Nederland kunnen zijn maar als ze door die grens heen gaan, dan wordt die periode verlengd, aldus Van der Burg.

De staatssecretaris heeft geen idee hoeveel Oekraïners naar Nederland zullen uitwijken. Maar als ze komen, moet er huisvesting zijn. De voorbereidingen daarvoor worden getroffen. Daarover is Van der Burg al in overleg met gemeenten. Welke gemeenten dat zijn en aan wat voor opvanglocaties wordt gedacht, wil hij nog niet zeggen.