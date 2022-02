Theaterproducenten: stopzetten steunpakket komt te vroeg

Het stopzetten van de steunpakketten komt voor de cultuursector te vroeg, want het gaat zonder compensatie niet lukken om “alles weer op te starten”. Dat zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP). Hij verwacht dat de producenten de komende maanden “nog volop verlies draaien”.

Het coronasteunpakket van het kabinet stopt vanaf 1 april, wat betekent dat steunregelingen waarmee bedrijven een tegemoetkoming kregen voor loonkosten, vaste lasten en het uitstel van belastingbetalingen, worden gestaakt. Daarnaast wordt een speciale regeling voor zelfstandigen gestaakt.

“Om de vrije theaterproducenten op de been te houden, is ook bij volledige opening van de theaters branchespecifieke aanvullende steun onontbeerlijk”, meent Van der Ham. De VVTP bestaat uit zo’n dertig theater- en muziekproducenten, die samen voor zo’n 70 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland zorgen. “Onder andere vanwege de nagenoeg stilgevallen kaartverkoop tijdens de lockdown van de afgelopen maanden kost het tijd om die kaartverkoop weer in te lopen.”

Het nieuws over het schrappen van de steunmaatregelen komt op dezelfde dag als waarop de meeste coronamaatregelen komen te vervallen, waaronder een verminderde capaciteit en vroegere sluitingstijd. Ook theaters kunnen vanaf vrijdag weer meer mensen ontvangen en langer de deuren openhouden.