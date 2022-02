Eerste mensen ontvangen uitnodiging tweede boosterprik

De eerste mensen ontvangen zaterdag een uitnodiging voor een tweede boosterprik tegen het coronavirus. Mensen van 70 jaar en ouder, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige afweerstoornis komen in aanmerking voor de prik.

Deze mensen lopen een hoger risico om ziek te worden van een coronainfectie en bovendien neemt bij hen de bescherming van eerdere vaccinaties sneller af dan bij andere groepen. Een extra prik, minimaal drie maanden na de toediening van de laatste inenting tegen corona, moet de afweer tegen het virus een oppepper geven.

De mensen die het langst geleden hun laatste prik kregen, worden als eersten uitgenodigd. Zaterdag valt bij 110.000 mensen een brief op de mat, waarmee ze online of telefonisch een prikafspraak kunnen maken bij de GGD. Wie na de laatste coronaprik nog positief heeft getest op het virus kan de tweede boostervaccinatie pas drie maanden daarna ontvangen.

Volwassenen met het downsyndroom krijgen de uitnodiging via hun huisarts. Mensen met een ernstige afweerstoornis zijn in oktober uitgenodigd voor een derde vaccinatie. Zij moeten nu hun eerste boosterprik nog krijgen. Wanneer zij in aanmerking zullen komen voor een tweede boosterprik wordt nog besproken met medisch specialisten, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Mensen krijgen een inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid spreken overigens niet van een tweede boosterprik, maar noemen deze vaccinatie een ‘herhaalprik’. “De herhaalprik zorgt ervoor dat de bescherming tegen het virus op peil blijft”, aldus het ministerie.