Gündoğan na uitzetting partij: hele gang is smaad en laster

Kamerlid Nilüfer Gündoğan, die zaterdag door haar partij Volt uit de Kamerfractie werd gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag, noemt de hele gang van zaken “smaad en laster aan mijn persoon”. Zij heeft haar advocaten om advies gevraagd, schrijft ze in een reactie die ze zaterdag deelde op haar Twitteraccount. Gündoğan laat weten dat ze “geen onoorbaar gedrag” heeft vertoond. Zij vindt dat Volt zelf voor rechter speelt.

Zaterdag meldde Volt dat het bureau dat onderzoek deed naar Gündoğan dertien meldingen had gekregen van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de partij lopen de meldingen uiteen van “handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie”. Eerder meldde Gündoğan op Twitter dat er slechts een klacht tegen haar zou liggen. Dat zou gaan om een persoon met wie zij een arbeidsconflict had. Ze schrijft dat zij niet op de hoogte is gesteld van de dertien klachten die het onderzoeksbureau meldt. “Voorts heb ik geen fatsoenlijke kans gekregen om hierop te reageren.”

Volt spreekt haar lezing tegen. De partij schrijft dat het onderzoeksbureau “op allerlei manieren” heeft geprobeerd contact te krijgen met Gündoğan, maar dat dit niet is gelukt. Ook schrijft partijleider Laurens Dassen in de verklaring dat er een laatste gesprek met Gündoğan is geweest, maar dat haar positie “onhoudbaar” bleek.

Gündoğan vindt dat Volt “eenzijdig” een onderzoeksbureau heeft gekozen. Het bureau in kwestie is volgens Gündoğan niet onafhankelijk en daarom zou ze niet hebben willen meewerken aan het onderzoek.

Het Kamerlid wil verder geen mededelingen doen, omdat dinsdag een door haar aangespannen kort geding tegen Volt dient. Daarmee wil zij haar eerdere schorsing als fractielid terugdraaien. Ook eist ze een schadevergoeding. Haar advocaat Geert-Jan Knoops liet zaterdag weten dat het kort geding ondanks de recente ontwikkelingen doorgaat.