Het weer met Piet Paulusma: Vandaag vrij zonnig weer en 8 tot 11 graden

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen eerst landinwaarts nog lichte vorst en kans op gladheid. Vanavond, vannacht en morgenochtend kans op gladheid! Tijd inruimen voor het autoruiten krabben.

Vandaag vrij zonnig weer en 8 tot 11 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Vooral later vanmiddag matig, kracht 3 of 4. Aan het begin van de avond een fraaie zonsondergang. Verder vanavond en vannacht vrij helder weer en 0 tot -2 graden of -3 graden. Zuidwestelijke kustgebieden en Wadden +1 tot +3 graden. Overal grondvorst en kans op gladheid. Autoruiten krabben.

Zondag eerst kans op gladheid en autoruiten krabben. Verder wordt het een zondag met vrij zonnig weer en 7 of 8 graden op de Waddeneilanden. Elders 9 tot 11 graden. Een matige wind uit het zuidoosten. In de kustgebieden, in het Waddengebied en in het IJsselmeergebied een matige tot vrij krachtige wind. Door de wind voelt het kouder aan. In de nacht vrij helder weer en +3 tot -2 of -3 graden. Bijna overal grondvorst. Kans op gladheid.

Volgende week

Maandag vrij zonnig weer en 9 tot 12 graden. In het Waddengebied 7 of 8 graden. De zuid tot zuidoostenwind is ver landinwaarts zwak. Elders matig en in het Waddengebied vrij krachtig. Opnieuw voelt het door de wind kouder aan. In de nacht meer bewolking en in het Waddengebied een buitje. Temperaturen 1 tot 5 graden.

Dinsdag zon en meer bewolking. In het Waddengebied kans op een buitje. Overdag 7 tot 10 graden. De wind komt uit het oosten tot noordoosten en is matig. Ver landinwaarts een zwakke wind. In de nacht +1 tot +4 graden. Op de meeste plaatsen grondvorst en kans op gladheid.

Woensdag bewolking en zon en 7 tot 10 graden. Een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. In de nacht een graad vorst en gladheid. Donderdag vrij zonnig en een matige wind uit oostelijke richtingen. In het noorden 7 tot 9 graden, elders 10 tot 12 graden. In de nacht grondvorst en gladheid. Vrijdag zon en 7 of 8 graden in het noorden. Elders 9 tot 11 graden. Een matige oost tot zuidoostenwind. In de nacht grondvorst en gladheid.