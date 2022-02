KLM vliegt komende zeven dagen niet naar of over Rusland

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt de komende zeven dagen niet naar of over Rusland, laat een woordvoerder weten. Voor vluchten over Rusland worden alternatieven gezocht. Mogelijk gaan die over het Midden-Oosten. Wekelijks gaan er negentien vluchten naar Rusland, aldus de woordvoerder.

Er gelden sancties tegen Rusland, waardoor er geen reserveonderdelen voor vliegtuigen naar het land mogen. Dat geldt ook voor onderdelen voor eigen gebruik. Ook als een vliegtuig over Rusland op weg is naar een andere bestemming, zou een noodlanding om deze reden niet mogelijk zijn. “Dat betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat vluchten naar en over Rusland veilig terug kunnen keren”, aldus de maatschappij.

Zaterdagmiddag haalde KLM twee vluchten terug die onderweg waren naar respectievelijk Moskou en Sint-Petersburg. De vlucht naar Sint-Petersburg kon direct omkeren naar Amsterdam en is daar inmiddels aangekomen, meldt de KLM. De vlucht naar Moskou moest voor een korte tussenlanding naar de Deense hoofdstad Kopenhagen. Volgens de KLM zal ook die vlucht zaterdag nog aankomen op Schiphol.