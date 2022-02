Moeite met daten? Stop met Groundhogging

‘Het is krankzinnig om steeds maar hetzelfde opnieuw te doen en te verwachten dat de uitkomst anders is.’, Het is een uitspraak van Albert Einstein. Helaas komt het in de dating wereld nogal eens voor dat mensen keer op keer in dezelfde valkuil stappen en gaan voor dates met dezelfde persoonskenmerken. Steeds opnieuw verwachten ze een ander ‘verrassend’ resultaat dat vervolgens enorm tegenvalt. In plaats van de vicieuze cirkel te doorbreken, scrollen ze niet lang daarna op hun telefoontje naar iemand met exact hetzelfde profiel als de mislukte date van de avond ervoor…

Vicieuze datingcirkel

Tegenwoordig is daar een woord voor: Groundhogging. Het is het fenomeen dat als het gaat om de liefde, mensen een ideaal type in hun hoofd hebben dat ze heel moeilijk kunnen loslaten. De term komt uit de filmklassieker Groundhog Day waar Phil, een egocentrische weerman, door zijn hoofdredacteur naar het nietszeggende stadje Poughkeepsie wordt gestuurd om een nieuwsitem over een marmot te maken. Hij komt terecht in een nachtmerrie waarin hij iedere dag precies hetzelfde beleefd. Uiteindelijk doorbreekt hij deze ultieme sleur door zijn negativiteit overboord te zetten en verliefd te worden op zijn collega.

Een onderzoek van de global dating app Inner Circle toont aan dat vasthouden aan hetzelfde type, mensen tegenhoudt om interessante andere leuke mensen te ontmoeten. De kans om de ‘ware’ tegen te komen, wordt natuurlijk significant kleiner als je de dating-markt op die manier benadert.

Volgens de relatie-experts van Inner Circle heeft drie op de viervrijgezellen één type waar ze steeds voor vallen. Of het nou gaat om lengte, kleur ogen of beroep, de resultaten laten zien dat de daters op Inner Circle door scrollen totdat ze hun ideaalplaatje hebben gevonden.

Vier op de vijf van hen heeft geeft bovendien aan dat daten met ’hun type’ vaak helemaal niet leidt tot een relatie. Bij slechts een op de vijf mensen pakt het wel goed uit. Bovendien houdt maar liefst 43% van de vrouwelijke vrijgezellen het meest van mannen die groter zijn dan 1.83 m en valt bijna een derde van de mannelijke vrijgezellen alleen op brunettes. Een schamele 24% van alle daters voelt ervoor iemand te daten die niet past bij hun ideaalplaatje.

Doorbreken met een open vizier

Het vervelende is dat deze vooroordelen en patronen nogal diep ingeprent zijn en het tijd en moeite kost om ze af te leren. Maar het goede nieuws is wel dat deze zogenaamde groundhog-cirkel te doorbreken is. De eerste stap is natuurlijk om ze te herkennen. Dus neem je eigen gedrag eens onder de loep en sta open voor mensen die normaal gesproken niet je type zijn. Ben jij een groundhogger? Val je steeds op hetzelfde type als je date en komt er vervolgens verder niets van? Ben je niet te kritisch? Ga eens na of de eisen die je stelt aan iemand wel haalbaar zijn. Zijn ze eigenlijk wel zo belangrijk?

Helaas gaat het ook niet alleen maar om het type. Het zijn ook de situaties die je keer op keer kiest om iets tot een succes te maken. Werken die wel of vallen ze steeds vaker tegen? Het is moeilijk om uit je comfort zone te breken want het is namelijk heel makkelijk en vertrouwd om voor een eerste afspraakje dezelfde openingszin te gebruiken of om altijd maar af te spreken in hetzelfde restaurantje of cafeetje. Probeer ook wat anders en bedenk eens wat andere leuke vragen om te stellen op een date. Misschien kom je aan het einde van de avond tot hele andere conclusies en vind je eindelijk de echte man of vrouw van je dromen.