Nederland levert zo snel mogelijk luchtdoelraketten aan Oekraïne

Nederland gaat “zo snel mogelijk” tweehonderd luchtdoelraketten leveren aan Oekraïne. Dat schrijven ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer. Wanneer de wapens precies geleverd worden, is nog niet bekend.

Oekraïne had Nederland verzocht om meer wapens te leveren dan al was toegezegd. De ministers schrijven dat hiervoor een “zorgvuldige, maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden verkorte, toetsing aan de wapenexportcriteria” heeft plaatsgevonden. Het gaat om zogeheten Stinger-raketten. Die kunnen vliegtuigen en helikopters raken tot een afstand van ongeveer 5 kilometer.

Vorige week vrijdag stemde het kabinet al in met het leveren van scherpschuttersgeweren, scherfvesten, helmen en radars. Een deel van die goederen is inmiddels verzonden, maar Nederland kampt met “logistieke uitdagingen”, schrijven de ministers. Defensie zet zich in om de rest van de spullen “zo snel mogelijk” te leveren.