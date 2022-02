Nederland stuurt 50 raketwerpers met 400 raketten naar Oekraïne

Nederland gaat vijftig raketwerpers met vierhonderd bijbehorende raketten van Duitse makelij naar Oekraïne sturen, meldt het ministerie van Defensie. Daar was toestemming van Duitsland voor nodig, omdat na aankoop van de wapens een Duitse exportvergunning nodig is. Die werd zaterdag aan het eind van de middag verstrekt door de Duitse regering.

Het gaat om zogeheten Panzerfaust 3-raketten. Dat zijn antitankwapens die vanaf de schouder worden afgevuurd. Wanneer de wapens in Oekraïne aankomen, is nog niet bekend. Oekraïne had om extra steun gevraagd, nu Rusland is begonnen aan de langverwachte invasie. Het kabinet wil de wapens sturen om Oekraïne zo in staat te stellen zichzelf te verdedigen.

Nederland onderzoekt ook of het in NAVO-verband, samen met Duitsland, een Patriot-luchtverdedigingseenheid naar Slowakije stuurt. Het doel daarvan is “collectieve afschrikking” en verdediging van de oostflank van het NAVO-gebied, aldus Defensie. De installatie is gemaakt om vliegtuigen, helikopters, of kruisraketten uit de lucht te schieten. Dat kan tot 20 kilometer hoogte, over een afstand van 60 kilometer.

Eerder zaterdag meldde het kabinet al tweehonderd Stinger-luchtdoelraketten naar Oekraïne te sturen. Die kunnen tot een afstand van 5 kilometer vliegtuigen en helikopters raken.