Ruim 60.000 euro ingezameld voor Oekraïense chauffeurs

De stichting Chauffeursnieuws & Transporteffect, die een inzamelingsactie is begonnen voor Oekraïense chauffeurs in Nederland, heeft na een dag ruim 60.000 euro opgehaald. Gemikt was op een bedrag van 5000 euro, maar zaterdag stond de teller op meer dan 60.000 euro. “Het is een overweldigend succes. We hadden dit niet verwacht”, zegt voorzitter Aschwin Cannoo.

Chauffeurs uit Oekraïne die voor Nederlandse opdrachtgevers werken staan volgens hem met de rug tegen de muur, omdat hun bankpassen zijn geblokkeerd waardoor ze niet bij hun geld kunnen. Met het opgehaalde geld wil de stichting de chauffeurs voorzien van eten en levensbehoeften. “Wij zijn als chauffeurs heel solidair. We mopperen wel eens op de collega’s uit Oost-Europese landen, maar we helpen ze wel”, aldus Cannoo, die zaterdag met vrijwilligers druk bezig was met het uitdelen van voedselpakketten op een parkeerplaats bij Duiven in Gelderland.

Cannoo gaat met vrijwilligers alle grote parkeerplaatsen bij de tankstations af waar de chauffeurs hun weekend doorbrengen. Volgens hem zijn in Nederland naar schatting zo’n 10.000 Oekraïense chauffeurs actief.

Maandag wordt gekeken hoe de actie verder moet worden gecoördineerd voor de komende dagen en wat er met het opgehaalde geld nog meer kan worden gedaan voor de chauffeurs.