Volt zet Gündoğan uit Kamerfractie na meldingen ongewenst gedrag

Volt heeft Kamerlid Nilüfer Gündoğan uit de Kamerfractie gezet, meldt de partij in een verklaring. Volgens Volt zijn er in totaal dertien meldingen gedaan bij een onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar het Kamerlid.

De meldingen “lopen uiteen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie”, aldus Volt. Deze meldingen zouden uit “alle lagen van de partij” zijn gekomen.

Er was nog “een laatste gesprek” met Gündoğan, waarna haar positie volgens de partij onhoudbaar bleek. Het onderzoeksbureau zou nog “op allerlei manieren” geprobeerd hebben om de kant van Gündoğan te horen, maar zij zou daar niet op zijn ingegaan.

Partijleider Laurens Dassen schrijft “geschrokken” te zijn door de meldingen “en het feit dat Nilüfer heeft aangegeven om niet mee te willen werken”. Hij biedt “de betrokkenen en iedereen die hierdoor is geraakt” excuses aan, omdat hij vindt dat de fractie is tekortgeschoten. “Deze pijnlijke gebeurtenissen maken duidelijk dat wij onszelf als partijleiding ook de spiegel moeten voorhouden”, aldus Dassen.

De partijleider meldt dat de screeningsprocessen voor nieuwe Kamerleden tegen het licht worden gehouden. Ook komt binnen de partij “dialoog om te werken aan een cultuur van openheid en vertrouwen”. Verder wordt het “integriteitshuis” van de partij versterkt, zodat het makkelijker wordt om klachten te melden, aldus Dassen.

Eerder werd Gündoğan geschorst door de fractie vanwege het onderzoek naar haar. Zij heeft daartegen een kort geding aangespannen, dat dinsdag dient. Zij wil de schorsing laten terugdraaien en eist een schadevergoeding. Haar advocaat Geert-Jan Knoops laat aan het ANP weten dat hij nog niet kan reageren op het besluit van de partij, omdat hij Gündoğan nog niet gesproken heeft. Het kort geding gaat volgens hem dinsdag gewoon door.

Gündoğan zei twee weken geleden haar Kamerzetel te behouden, ongeacht de uitslag van het onderzoek. Daarmee komt het totale aantal fracties in de Tweede Kamer nu op twintig als Gündoğan bij haar standpunt blijft. Indien zij haar zetel toch opgeeft, dan kan Ernst Boutkan voor Volt in de Tweede Kamer komen. Hij stond derde op de kandidatenlijst, maar kwam niet in de Kamer omdat nummer vier Marieke Koekkoek genoeg voorkeursstemmen haalde voor een zetel. Volt haalde in totaal drie zetels.