Duizenden mensen betuigen op Dam solidariteit met Oekraïne

Enkele duizenden mensen zijn zondagmiddag op de Dam in Amsterdam om hun solidariteit te betuigen met Oekraïne. “Het staat hier al bijna vol”, zegt een woordvoerder namens een van de organisatoren van de steunbetuiging.

Veel mensen hebben een Oekraïense vlag bij zich. Op borden en met leuzen wordt kritiek geuit op de Russische president Vladimir Poetin. Ook wordt er opgeroepen tot vrede en een onmiddellijk einde aan de oorlog. “De sfeer is wel zwaar. Het is geen leuk protest natuurlijk. Maar we zijn wel eensgezind”, aldus de woordvoerder.

Om 15.30 uur zou een stiltemoment moeten plaatsvinden, maar onduidelijk is nog of dat kan doorgaan. Mocht het nog drukker worden, dan wordt mogelijk besloten tot een mars richting het Westerpark. “En ik weet niet wat het programma dan wordt. Maar dan gaan we improviseren”, aldus de woordvoerder van MiGreat. Volgens haar staat de organisatie in goed contact met de gemeente en de politie.

Stichting MiGreat is een van de initiatiefnemers van een van de bijeenkomsten, Vrede voor Oekraïne, die om 14.00 uur zou beginnen. Er staan onder meer toespraken, in het Nederlands, Engels, Oekraïens of Russisch op het programma. “We staan in solidariteit met Oekraïners. Mensenlevens gaan verloren, mensen, huizen en straten worden gebombardeerd en mensen slaan op de vlucht”, staat op de Facebookpagina voor de actie. “Samen tegen oorlog, voor steun aan vluchtelingen en voor vrede en vrijheid in Oekraïne!”

De Nederlandse regering en de EU worden opgeroepen Rusland verantwoordelijk te houden “met vergaande sancties tegen Poetins regime, om alles op alles te zetten om te de-escaleren en om mensenlevens te beschermen. EU, zet je in voor vrede en de-escalatie. Bescherm mensenrechten en mensenlevens in plaats van geld en macht!”

Aangegeven wordt verder dat het een vreedzame demonstratie is. “Dus racisme en xenofobie zijn niet welkom.” Diverse politieke partijen, waaronder GroenLinks en PvdA Amsterdam, hebben opgeroepen om te komen. Behalve Vrede voor Oekraïne kwam ook de stichting Oekraïners in Nederland met een actie. Die begon om 13.00 uur.