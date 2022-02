Duizenden Nederlanders betuigen steun aan Oekraïne

Op meerdere plekken in Nederland zijn zondag mensen samengekomen om steun te betuigen aan Oekraïne. In Amsterdam kwamen naar schatting van de gemeente zo’n 15.000 mensen samen op de Dam. Ook in Groningen en het Limburgse Heerlen gingen mensen de straat op.

Volgens een woordvoerder van een van de organisatoren van de steunbetuiging in Amsterdam stond de hele Dam vol, en stonden er ook mensen in aansluitende straten. De organisatie spreekt van een fantastische opkomst. “Het was een heel indrukwekkende, zware, maar ook bemoedigende dag”, aldus de woordvoerder van stichting MiGreat, een van de initiatiefnemers van een van de bijeenkomsten, Vrede voor Oekraïne, op de Dam.

Volgens de zegsvrouw was de bijeenkomst bemoedigend, “omdat je je toch met zijn allen uitspreekt tegen onrecht en met zijn allen belooft je in te zetten voor een betere wereld, tegen de oorlog”. Veel mensen hadden een Oekraïense vlag bij zich. Op borden en met leuzen werd kritiek geuit op de Russische president Vladimir Poetin. Ook werd opgeroepen tot vrede en een onmiddellijk einde aan de oorlog. Er werden toespraken gehouden, onder anderen door de Amsterdamse locoburgemeester Rutger Groot Wassink. De aanwezigen hielden ook een stiltemoment. “Er was wel wat geroezemoes vanuit de straten, maar op de Dam was het ook echt stil”, aldus de woordvoerder.

In Heerlen werden meer dan honderd demonstranten toegesproken door de burgemeester van de gemeente, Roel Wever. In Groningen stroomde de Grote Markt vol met bijna 2000 mensen, meldt RTV Noord. Ook daar waren verschillende toespraken.