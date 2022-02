Finale Wie is de Mol? goed voor ruim 2,5 miljoen kijkers

De finale van Wie is de Mol? heeft zaterdagavond meer dan 2,5 miljoen kijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek. De zoektocht naar de saboteur was daarmee het op een na best bekeken programma van de dag. Volgende week volgt de ontknoping en wordt bekend wie wekenlang de Mol in het gezelschap was.

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur, vlak voor Wie is de Mol? ook op NPO 1, trok meer bekijks (bijna 2,8 miljoen kijkers). Op de derde plaats staat het NOS Journaal van 18.00 uur, daar keken bijna 1,3 miljoen mensen naar.

Het nieuwe SBS6-programma Hazes Is De Basis, waarin bekende artiesten nummers van André Hazes in een nieuw jasje steken, ging met 487.000 kijkers van start. Naar Weet Ik Veel op RTL 4 keken iets meer dan een miljoen mensen.