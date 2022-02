Het weer met Piet Paulusma: zonnig weer, door wind voelt het kouder aan

Verkeerswaarschuwing: Vandaag en morgen kan de laagstaande zon verblindend werken. Vanavond, vannacht en morgenochtend tijd inruimen voor het autoruiten krabben.

Vandaag vrij zonnig weer en 8 tot 11 graden. Een matige wind uit het zuidoosten. Vanmiddag in de kustgebieden, in het Waddengebied en in het IJsselmeergebied een matige tot af en toe vrij krachtige wind. Door de wind voelt het kouder aan. De komende avond en nacht vrij helder weer en +2 tot -2 of -3 graden. Overal grondvorst. Kans op gladheid.

Maandag vrij zonnig weer en 9 tot 12 graden. In het Waddengebied 7 of 8 graden. De zuid tot zuidoostenwind is ver landinwaarts zwak. Elders matig en in het Waddengebied matig tot vrij krachtig. Opnieuw voelt het door de wind kouder aan. In de nacht meer bewolking en In het Waddengebied kans op wat regen. Temperaturen -1 tot 4 graden. Plaatselijk glad.

Grondvorst

Dinsdag zon en meer bewolking met her en der wat regen. Het zuidoosten en oosten blijven droog. Overdag 7 tot 10 graden. De wind komt uit oostelijke richtingen en is zwak tot matig. In de nacht +1 tot +4 graden. In vooral het zuidoosten en oosten kans op grondvorst en gladheid. Woensdag bewolking en zon en 8 tot 11 graden. Een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. In de nacht -1 (oosten en noordoosten) tot +4 vier graden (zuidwesten). Bijna overal grondvorst. Plaatselijk kans op gladheid. Donderdag vrij zonnig en een matige oost tot noordoostenwind. In het noorden 8 of 9 graden, elders 10 tot 13 graden. Een zwakke tot matige oostenwind. In de nacht grondvorst en gladheid. Vrijdag zon en 7 tot 9 graden in het noorden. Elders 10 tot 12 graden. Een matige oost tot zuidoostenwind. In de nacht in het zuiden en oosten kans op grondvorst.