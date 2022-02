Hoekstra: Nederland zal aandringen op meer sancties tegen Rusland

Nederland is voorstander van nog strengere sancties tegen Rusland en zal daarvoor ook pleiten tijdens een vergadering met EU-buitenlandministers, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in het programma WNL op Zondag. Hij wil kijken of meer Russische takken afgesloten kunnen worden van het internationale betaalsysteem SWIFT en of het Europese luchtruim is te sluiten voor Russische vliegtuigen.

“De discussie over SWIFT gaat de goede kant op”, denkt Hoekstra. “Maar je moet meer doen, vind ik.” De minister vermoedt dat de discussie ook verder gaat de komende tijd. Hij zegt dat Nederland wat betreft strengere sancties “in de voorhoede” zit.

Wel erkent Hoekstra dat alleen sancties er niet voor zullen zorgen dat president Vladimir Poetin zijn troepen uit Oekraïne terugtrekt. “Maar het kan niet zo zijn dat je daarom maar afziet van sancties. Het is een belangrijk signaal dat dit niet acceptabel is.”

De minister wil ook dat er al bewijs wordt verzameld van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zal bij de Verenigde Naties aandringen op een onderzoekscommissie die dit moet gaan doen. Hij zegt dat Oekraïne op dit moment militaire en humanitaire steun nodig heeft, “maar er komt een moment dat je juridisch moet afrekenen”. Die rekening zal volgens hem bij Poetin terecht komen, “de architect van dit bloedvergieten”.