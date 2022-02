Nederlandse wapens onderweg naar Oekraïne

De antitankwapens en luchtdoelraketten die Nederland aan Oekraïne heeft toegezegd, zijn inmiddels onderweg. Het gaat om vijftig raketwerpers met vierhonderd bijbehorende antitankraketten, en tweehonderd Stinger-luchtdoelraketten. Ook de al eerder beloofde honderd scherpschuttersgeweren, dertigduizend stuks bijbehorende munitie en twee duikvaartuigen zijn verzonden, meldt Defensie.

Een transportvliegtuig met alle militaire goederen is zondagmiddag vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven naar een land in Oost-Europa. Vanwege veiligheidsoverwegingen deelt Defensie niet hoe de goederen in Oekraïne komen.

De Panzerfaust 3-raketten die Nederland stuurt, kunnen vanaf de schouder afgevuurd worden op tanks. De Stinger-raketten kunnen luchtdoelen zoals vliegtuigen of helikopters raken tot een afstand van 5 kilometer.