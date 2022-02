Winter was bijzonder zacht en sneeuwarm

De winter van 2022 is met een gemiddelde temperatuur van 5,8 graden bijzonder zacht verlopen. Volgens Weer.nl is het normaal gesproken gemiddeld 3,9 graden. Daarmee komt dit winterseizoen op de zesde plaats van zachtste winters ooit. Verder was deze winter ook nog eens zeer sneeuwarm met slechts achttien sneeuwdagen.

In De Bilt vroor het op 22 dagen, waarbij het op twee dagen matig vroor met minima onder -5 graden. Normaal zakt de temperatuur 35 keer onder nul en vriest het negen maal matig. Er waren ook geen ijsdagen waarbij de temperatuur niet boven nul uitkwam, terwijl dit gemiddeld toch zes keer voorkomt. De laagste temperatuur werd op 26 december in Nieuw-Beerta gemeten, daar gaf het kwik ’s ochtends -8,7 graden aan.

Koud was het dus vaak niet echt, maar warm soms zeker wel. Op 30 december werden bijvoorbeeld vrijwel alle dagrecords in ons land verbroken. In Eindhoven tikte het kwik 15,5 graden aan, in De Bilt werd het maximaal 13,5 graden. In Westdorpe werd het niet kouder dan 13,1 graden, ook dat was een unicum. Nog nooit was er ergens in Nederland in december namelijk zo’n hoge minimumtemperatuur gemeten, aldus het weerbureau.

Over alle drie de wintermaanden gezien was het een bijzonder zacht seizoen. December was met 5,4 graden een graad warmer dan normaal, de elfde decembermaand op rij overigens dat het warmer dan gemiddeld was. Januari was ook veel zachter dan gebruikelijk met gemiddeld 5,3 graden tegenover 3,6 normaal. Februari spant de kroon met een gemiddelde temperatuur van 6,8 graden waar het normaal gemiddeld 3,9 graden is.

Sneeuw hebben we deze winter amper gehad. Slechts achttien keer werd er sneeuw waargenomen, terwijl dit normaal gesproken 33 keer voorkomt. De sneeuw bleef bovendien maar zelden liggen, alleen in december was het soms heel even wat langer wit. Deze winter hoort bij de tien winters met de minste sneeuw in de geschiedenis. In 2020 viel er zestien keer sneeuw, het record blijft staan op de winters van 1989 en 2014 toen er slechts elf sneeuwdagen waren.