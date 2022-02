Concert at SEA vrijwel meteen uitverkocht

De weekend- en dagkaarten voor het muziekfestival Concert at SEA komende zomer zijn vrijwel meteen uitverkocht. Dat maakte de organisatie maandag bekend. Er zijn alleen nog enkele dagkaarten beschikbaar voor donderdag 30 juni.

Komende editie wordt naar eigen zeggen de meest uitgebreide in de vijftienjarige geschiedenis van het festival. Onder anderen de Ierse band The Script en Kensington, BLØF, Krezip, Maan, Racoon, DI-RECT en Suzan & Freek van eigen bodem staan op het programma.

Organisator BLØF is verheugd om op donderdag 30 juni, vrijdag 1 en zaterdag 2 juli weer op te treden op de Brouwersdam. “Het is prachtig om te zien dat zo veel mensen uitkijken naar het mooiste weekend van het jaar”, laat de band in een verklaring weten. “We kunnen niet wachten om er met iedereen voor en achter de schermen een geweldige vijftiende editie van te maken op de Brouwersdam.”