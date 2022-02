D66-leider Kaag: snel kijken of meer geld naar defensie kan

D66-leider en financiënminister Sigrid Kaag wil “op korte termijn” kijken of Nederland meer geld aan defensie moet uitgeven, nu vanwege de oorlog in Oekraïne “de situatie zo drastisch is veranderd”. In haar rol als partijleider zegt ze in het tv-programma Op1 “dat het belangrijk is dat we meer doen. Vrede en veiligheid krijg je niet gratis.”

Hoe Nederland extra defensie-uitgaven zou financieren, is volgens Kaag nog de vraag. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz kondigde zondag aan 100 miljard euro extra te investeren in de Duitse krijgsmacht. Dat gaat via een fonds. Kaag zou positief staan tegenover zo’n fonds, bijvoorbeeld in Europees verband. “We moeten er op EU-niveau samen naar kijken hoe we dat kunnen doen, zodat we de NAVO vleugels kunnen geven.”

De minister zegt dat Nederland al “het been heeft bijgetrokken” wat betreft het defensiebudget, maar dat we er nog niet zijn. Nederland gaat volgens het nieuwe regeerakkoord ongeveer 1,8 procent van het bruto binnenlands product aan defensie besteden. De NAVO hanteert een norm van 2 procent voor alle lidstaten.