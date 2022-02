D66 staat open voor extra investering in Defensie

Regeringspartij D66 staat open voor extra investeringen in Defensie, zei Sjoerd Sjoerdsma maandag in de Tweede Kamer waar gedebatteerd wordt over de oorlog in Oekraïne. “Voor mijn fractie is er nu geen enkele taboe”, zei hij.

Hij wees erop dat het kabinet deze regeerperiode al 10 miljard euro extra investeert in het militaire apparaat. Maar Sjoerdsma is bereid meer te doen. “Wat nodig is, is nodig.”

Volgens Sjoerdsma moet de Russische president Vladimir Poetin “keihard” worden aangepakt. Hij wil verder dat de Europese Unie nu door pakt op het gebied van defensiesamenwerking en vindt dat de EU minder afhankelijk moet worden van Russisch gas.

De D66’er vindt ook dat Nederland zich moet aansluiten bij de klacht die Oekraïne heeft ingediend tegen Rusland bij het Internationaal Gerechtshof.