Gemeenten en organisaties eens met strekking IPCC-rapport

Nederlandse gemeenten en natuur- en milieuorganisaties zijn het unaniem eens met de conclusies van het klimaatpanel IPCC. De stijgende zeespiegel bedreigt Europese kustplaatsen, hun inwoners en hun culturele erfgoed in hun voortbestaan. Naarmate de aarde verder zal opwarmen, worden de risico’s op overstromingen steeds groter.

Het stadsbestuur van Rotterdam riep vorig jaar al de noodtoestand uit voor het klimaat. Volgens de Rotterdamse klimaatwethouder Arno Bonte zijn er honderden miljoenen euro’s nodig om de stad weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering. “We zijn als laaggelegen stad in een rivierdelta extra kwetsbaar. Het nieuwste IPCC-rapport onderstreept de urgentie om ons voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering. Maar het is ook een sterke aansporing om meer vaart te maken met de energietransitie, om de oorzaak van de klimaatcrisis zo snel mogelijk weg te nemen”, aldus Bonte.

“Klimaatverandering vormt een steeds grotere bedreiging voor de aarde”, zeggen de Natuur en Milieufederaties, waar per provincie vrijwilligers zich inzetten voor het klimaat. “De wetenschap is al veel langer duidelijk hierover. Het rapport bevestigt alleen dat de tijd om te handelen steeds korter wordt en Nederland in gevaar is. Daarbij komt ook nog eens de grote afhankelijkheid van Russisch gas, waarmee we helaas ook Poetins oorlogskas sponsoren. Daarom moeten we vol voor het halen van de klimaatdoelen gaan, met oog voor mens en natuur.”

Annie van de Pas, directeur Natuur en Milieufederaties, ziet nog te veel gepraat en te weinig concrete acties, bijvoorbeeld in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Het klimaatbeleid is ten prooi gevallen aan klimaatopportunisme. Dit vrijblijvend ‘gewinkel’ tussen klimaatmaatregelen heeft forse consequenties. Zonder realistische alternatieven gaan we de klimaatdoelen simpelweg niet halen. Daarom moeten we nú doorpakken met hernieuwbare energie, isolatie, het versterken van de biodiversiteit en een circulaire economie.”