Gemeenten en waterschappen hopen op advies Rijk over Gazprom

Waterschappen en gemeenten hopen dat het Rijk deze week met een advies komt over hoe zij moeten omgaan met hun contract met het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Ze hopen dat er eind deze week meer duidelijkheid is. Ondertussen laten veel overheden zelf ook uitzoeken of het mogelijk is het contract af te kopen en wat dat dan gaat kosten.

Ruim de helft van de waterschappen en ongeveer 120 gemeenten in Nederland nemen gas af van Gazprom. Ook onder meer museum CODA in Apeldoorn en Theater Hanzehof in Zutphen hebben een contract met Gazprom. Onder aanvoering van Apeldoorn sloten elf gemeenten, waaronder Deventer en Zutphen, in 2018 een contract met de Russische gasleverancier. Dat contract loopt nog tot 2023. “Wij zijn zelf aan het kijken wat we kunnen. Maar we volgen uiteraard een advies van het Rijk”, zegt een woordvoerster van de gemeente Apeldoorn.

De Unie van Waterschappen heeft deze week een gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ruim de helft van de waterschappen krijgt gas van Gazprom. “We hopen dat het Rijk duidelijkheid schept”, aldus een woordvoerster.

In Friesland heeft de SP vragen gesteld over de afkoop van Gazprom-contracten. Zowel de provincie als de gemeenten en Wetterskip Fryslân zitten bij Gazprom. Verbreken van het contract zou een torenhoge boete opleveren volgens het inkoopcollectief. Maar gedeputeerde Sietske Poepjes zei bij Omrop Fryslân dat ze hoopt dat oorlogsdreiging een ontbindende clausule is. Dan moet wel eerst duidelijk zijn waar het gas dan wordt ingekocht, “want we moeten hier niet in het donker en in de kou zitten”.