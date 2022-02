Hoekstra: ambassadeur blijft in Moskou

De Nederlandse ambassadeur in Moskou blijft daar. Er is wel nagedacht om hem terug te roepen, maar in overleg met andere landen is besloten dit niet te doen, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer. Het zou “ook niet eenvoudig” zijn om de ambassadeur weer op zijn standplaats terug te krijgen.

Hoekstra zei bereid te zijn diplomatiek alles uit de kast te trekken tegen Rusland. Hij heeft de Russische ambassadeur in Den Haag eind vorige week voor een tweede keer in een paar dagen ontboden.

Nederland wil verder Oekraïne helpen bij de zaak die het aanhangig heeft gemaakt bij het Internationaal Gerechtshof. Litouwen wil kijken of Oekraïne aangeklaagd kan worden bij het Internationaal Strafhof. Hoekstra wil “verkennen” waar hij op deze juridische wegen kan helpen. Nederland wil zich ook inzetten voor het verzamelen van bewijzen van misdaden die in Oekraïne worden gepleegd.

De bewindsman noemde de Russische invasie van het buurland een “frontale aanval op onze vrede, onze vrijheid en ons continent”.