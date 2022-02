Jetten: Nederland bereid brandstoffen aan Oekraïne te leveren

Nederland is bereid Oekraïne aan fossiele brandstoffen te helpen, net als andere EU-landen. “Zodra dat verzoek er komt staan we er klaar voor”, zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) na afloop van overleg met zijn EU-collega’s in Brussel. Er is volgens Jetten niet gevraagd om de gasproductie in Groningen op te hogen. “Dat is nu nog absoluut niet aan de orde en ik was ook blij dat die vraag niet is gekomen.”

De ministers bespraken tijdens een ingelaste raad wat de EU kan betekenen voor het door Rusland aangevallen land. Op korte termijn gaat het om de levering van brandstoffen. De Europese Commissie gaat dat coördineren. Vrijdag zei Jetten al in Den Haag dat meer Gronings gas uit de grond halen een “aller-, allerlaatste redmiddel in het geval van een heel groot conflict dat langer duurt” is.

Daarnaast wil Oekraïne graag worden aangesloten op het Europese elektriciteitsnet, om minder afhankelijk te zijn van Russische stroomleveranties. Het gaat om het Europese netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSO-E) waar nu 35 landen op aangesloten zijn. ENTSO-E onderzoekt hoe dat “op een veilige en verantwoorde manier kan”, zei Jetten. “Maar eigenlijk zeiden alle lidstaten: laten we daarmee extra tempo maken.”

Ook de EU zelf wil sneller onafhankelijk worden van de Russische energie. Er is volgens Jetten “brede overeenstemming” om sneller over te stappen op groene energie in de EU. Zo wil Nederland meer investeren in groene waterstof en zijn nieuwe lng-terminals voor het leveren, opslaan en inladen van vloeibaar aardgas gepland. Jetten noemde de Russische invasie en de dreigende hapering of stopzetting van gasaanvoer uit het land plus de steeds oplopende energieprijzen een “wake-upcall”.