Kamervoorzitter Bergkamp hekelt Russische ‘aanval op democratie’

De Russische invasie in Oekraïne is “meer dan een aanval op een land, het is een aanval op de vrede, veiligheid en democratie”. Dat heeft voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer gezegd bij aanvang van een debat over de gevolgen van de oorlog.

Bergkamp sprak van “een zwarte dag” en van “een kantelpunt in de Europese geschiedenis”. De beelden uit Oekraïne gaan “door merg en been”, aldus de Kamervoorzitter. Zij richtte ook het woord tot de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko, die in de vergaderzaal aanwezig was. Namens de Tweede Kamer betuigde zij haar “intense medeleven” met alle getroffenen.