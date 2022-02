Klaver wil onderzoek naar banden politieke partijen met Rusland

De Tweede Kamer moet een onderzoek instellen naar de financiering van politieke partijen en politici en naar mogelijke banden met Rusland. Daarvoor pleit GroenLinks-leider Jesse Klaver. Ook wil hij dat Forum voor Democratie en de PVV geen toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie van het kabinet aan de Tweede Kamer over de oorlog in Rusland.

“We moeten ons beschermen tegen een aanval op de democratie van buiten, maar ook van binnen”, zei Klaver maandag in het debat over de Russische invasie van Oekra├»ne. “Op dit moment in de geschiedenis kunnen we dit gemarchandeer in ons eigen parlement niet hebben”, zei hij over FVD en PVV, die de sancties tegen Rusland niet steunen. FVD-leider Thierry Baudet toonde de afgelopen dagen begrip voor het optreden van de Russen.

“We moeten ons niet alleen beschermen tegen de Russen, maar ook tegen de inmenging in Nederland”, aldus Klaver.