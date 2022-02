Linkse partijen: pak Russische belangen op Zuidas aan

Het kabinet moet Russische financiƫle belangen die via de Amsterdamse Zuidas lopen hard aanpakken. Daarvoor pleiten de PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren maandag in de Tweede Kamer.

De drie linkse oppositiepartijen steunen de economische sancties die het Westen tegen Rusland heeft ingesteld, zeiden ze. Maar ze vragen zich wel af of er niet nog meer kan worden gedaan om Rusland economisch te isoleren, in het bijzonder met bedrijven die banden hebben met of gevestigd zijn op de Zuidas. “Onze Zuidas mag niet langer als veilige haven dienen voor corrupt Russisch geld”, zei PvdA-Kamerlid Kati Piri. “We moeten het geld identificeren en confisqueren.”

Ook GL-voorman Jesse Klaver wil dat het kabinet meer doet om tegoeden van Russische oligarchen te bevriezen. “Geld dat door de Zuidas stroomt, pak het aan.” Klaver pleitte ook voor een volledige internationale boycot van Russische gas en olie. “Het is onverteerbaar dat er dagelijks nog 600 miljoen euro richting Rusland stroomt. We moeten daarmee stoppen.” Hij erkent dat het “ongekende gevolgen zal hebben voor gas- en energieprijzen. Niet alleen in Nederland. Maar we moeten het doen”.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk steunt “effectieve sancties”, maar wil wel dat die zo min mogelijk het Russische volk treffen. “En worden de Russische bedrijven op de Zuidas aangepakt”, vroeg hij ook aan het kabinet.

Net als GroenLinks vindt ook de Partij voor de Dieren dat de mogelijkheden van Rusland om olie en gas af te rekenen moeten worden beperkt. Want met olie en gas financiert de Russische president Vladimir Poetin zijn oorlogsmachine, aldus Christine Teunissen. Daarnaast moet het kabinet volgens haar snel maatregelen nemen om van het gas af te komen zodat het minder makkelijk te chanteren is.