Meer helmen, scherfvesten en radars onderweg naar Oekraïne

Een transportvliegtuig is maandagochtend vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken met aan boord de resterende helmen en scherfvesten en mobiele gevechtsveldbewakingsradars voor Oekraïne. Alle munitie en bijna al het materieel dat tot nu toe door Nederland is toegezegd is daarmee verstuurd, laat het ministerie van Defensie weten. Er volgen nog mortieropsporingsradars, die op een later moment naar Oekraïne worden vervoerd.

Aan boord zijn zogenoemde squire radars, radars die bewegende voertuigen, (groepen) personen en laagvliegende helikopters kunnen detecteren. Het C-130 Hercules transportvliegtuig van de luchtmacht zal landen in een buurland van Oekraïne. Vanwege veiligheidsoverwegingen doet Defensie geen uitspraken over hoe de militaire goederen vanuit het betreffende buurland in Oekraïne komen.

Nederland had scherpschuttersgeweren, radarapparatuur, helmen en scherfvesten aan de Oekraïense regering van president Volodimir Zelenski toegezegd. Oekraïne heeft recent opnieuw een verzoek om wapenhulp aan Nederland gedaan en er wordt gekeken of hieraan kan worden voldaan, zei generaal Onno Eichelsheim, de hoogste militair van ons land, zondag in het televisieprogramma Buitenhof.