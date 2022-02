Protest bij Russische ambassade in Den Haag

Bij de Russische ambassade in Den Haag wordt maandagmiddag gedemonstreerd tegen de inval van Rusland in Oekraïne. “Nooit meer Poetin” en “shame on you”, scanderen de aanwezigen die geel-blauwe vlaggen en ballonnen bij zich hebben. Blauw en geel zijn de kleuren van de Oekraïense vlag.

Het protest is een initiatief van jongerenorganisaties van politieke partijen. ‘We stand with Ukraine’ was hun boodschap bij de Russische ambassade. De ongeveer 150 aanwezigen, vooral jongeren, kondigden aan dat ze een solidariteitsmars houden langs het Vredespaleis naar de ambassade van Oekraïne.

Ook afgelopen weekeinde werd op diverse plekken in het land geprotesteerd tegen de inval van Rusland in Oekraïne. Dat gebeurde onder meer in Eindhoven, Enschede en Hengelo.