PVV wil geen sancties en inzetten op onderhandelingen

De PVV is tegen het instellen van sancties tegen Rusland. Dat heeft volgens Kamerlid Raymond de Roon geen zin. “We moeten onze eigen economie niet opofferen”, zei hij in een debat in de Tweede Kamer over de oorlog in Oekraïne.

Volgens de PVV’er hebben de sancties die zijn ingesteld na de Russische invasie van de Krim bewezen dat deze strafmaatregelen niet helpen. “Het is daarom zinloos om dat nu weer te doen.” De PVV veroordeelt wel ten scherpste de inval in het buurland.

Hij vindt dat er moet worden ingezet op onderhandelingen. Verder moeten de vluchtelingen in de landen worden opgevangen die grenzen aan Oekraïne, zoals Polen en Hongarije. De PVV is wel bereid te betalen voor de opvang van deze mensen.

Kamerlid Wybren van Haga van de Groep Van Haga vindt dat Nederland neutraal moet blijven in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Anders zal Nederland volgens hem teveel schade lijden. Hij keert zich tegen wapenleveranties aan de belaagde regering in Kiev en tegen sancties.