Rutte: alles doen om economische gevolgen oorlog te dempen

Het kabinet zal er alles aan doen om de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne te “dempen”. Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd aan het begin van een debat in de Tweede Kamer over de Russische inval in Oekraïne. “We laten elkaar in dit land niet in de steek”, aldus de premier.

Dat de oorlog economische gevolgen heeft, staat volgens Rutte vast. Hij wijst daarbij op de nu al torenhoog opgelopen gas- en olieprijzen. “Maar als dat de prijs is voor veiligheid en vrijheid, dan moeten we bereid zijn die prijs met elkaar te betalen.” Het is volgens de premier zaak “de Russische agressie een halt toe te roepen”.

Ook Oekraïense vluchtelingen kunnen rekenen op hulp, zegt Rutte. Een deel van hen zal volgens de premier naar Nederland komen. “Ik ben ervan overtuigd dat Nederlanders zich solidair zullen tonen met deze mensen.”