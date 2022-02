Strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden en mondkapjesstichting

Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de Stichting Hulptroepen Alliantie vanwege de mondkapjesdeal “en drie daarbij betrokken natuurlijke personen”, zo is maandag bekendgemaakt. Dit naar aanleiding van de aangifte van het uitzendconcern Randstad. Een van de personen die onderwerp is van het onderzoek is Sywert van Lienden.

Randstad leverde eerder personeelsleden aan Hulptroepen Alliantie.

“De (voormalig) bestuurders van de stichting communiceerden in de media herhaaldelijk dat zij zonder winstoogmerk handelden. Later bleek echter dat de (voormalig) bestuurders, naast de stichting, ook een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes”, zo schetst het OM.

Van Lienden en de andere oprichters zouden miljoenen hebben verdiend aan de mondkapjesdeal die zij sloten met het ministerie van Volksgezondheid. Randstad dacht echter dat het ging om liefdadigheid.

Het OM laat verder weten dat uit berichten in de media blijkt dat er mogelijk nog meer partijen “op een soortgelijke manier” betrokken zijn geraakt bij de activiteiten van de stichting. “Het OM sluit niet op voorhand uit dat ook naar deze gevallen onderzoek gedaan zal worden.”

Van Lienden was maandag zelf niet direct bereikbaar voor commentaar.