VVD wil nog deze kabinetsperiode naar NAVO-norm van 2 procent

De regering moet nog in deze kabinetsperiode ernaartoe werken dat er 2 procent van het bruto binnenlands product wordt geïnvesteerd in defensie, de norm die de NAVO-lidstaten hebben afgesproken. Daarvoor pleit VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans.

De coalitiepartijen spraken in hun akkoord af om structureel 3 miljard euro extra voor defensie uit te trekken, maar daarmee wordt nog niet aan de NAVO-norm voldaan. “Dat kan niet meer”, vindt Brekelmans. Hij wil weten hoeveel extra geld er nodig is om in de komende jaren nog naar die 2 procent toe te groeien.

Wat Brekelmans betreft moet Nederland Oekraïne ook blijven steunen met wapenleveranties. Budget mag daarbij “geen belemmering zijn”.