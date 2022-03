CPB-directeur: mogelijk koopkrachtdaling door oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne gaat gevolgen hebben voor de koopkracht van een hoop Nederlanders. Daarvoor waarschuwt directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Pieter Hasekamp dinsdag in het NPO Radio 1-programma Geld of je Leven (EO). Hasekamp stelt dat met name mensen met een laag inkomen geraakt kunnen worden en dat het kabinet daarom “iets extra’s” moet doen.

Volgens de CPB-directeur zijn minima minder goed in staat de gevolgen van bijvoorbeeld een duurdere energierekening op te vangen. Wat hem betreft trekt de overheid daarom de portemonnee voor deze groep. “Ik denk inderdaad dat er aanleiding is om wat extra’s te doen”, zegt hij in het radioprogramma.

Hasekamp vreest dat niet alleen de energieprijzen, maar bijvoorbeeld ook die van voedselproducten gaan stijgen als gevolg van de Russische aanval op Oekraïne. “Op den duur kan de inflatie zich verbreden naar bijvoorbeeld een loon-prijsspiraal”, legt hij uit. “Dan kom je in een scenario, zoals in de jaren zeventig, waarin forse ingrepen nodig zijn om de inflatie omlaag te krijgen. Dat heeft grote economische gevolgen.”