Drogisten bestellen geen extra jodium, bang voor verkeerd gebruik

Drogisterijen zullen vooralsnog geen extra jodiumtabletten bestellen om aan de verhoogde vraag te voldoen, zo meldt het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Ze zijn bang voor verkeerd gebruik van kaliumjodide. De vraag is sinds dit weekend flink gestegen, volgend op de dreiging met het gebruik van nucleaire afschrikkingsmiddelen door de Russische president Vladimir Poetin.

Het innemen van kaliumjodide, de werkzame stof in jodiumtabletten, kan de kans op schildklierkanker bij een nucleaire ramp verkleinen. Bij een kernongeval kan er radioactief jodium vrijkomen. Door dat in te ademen kan dit bij jonge mensen op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken. Door kort voor het vrijkomen van het radioactieve materiaal jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met ‘gewoon’ jodium en neemt het minder radioactief jodium op. Dat verkleint de kans op kanker.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde maandag dat er op het moment geen extra aanleiding is om jodiumtabletten in huis te halen. Er is in Nederland volgens het ministerie een centrale noodvoorraad van de tabletten. De voorraad is normaal gezien bedoeld voor mensen die in de omgeving wonen van een kerncentrale. Zij hebben eerder ook al tabletten van de overheid gekregen.

Een jodiumtablet bevat 65 milligram kaliumjodide, legt het CBD uit. In normale jodiumsupplementen zit 0,15 milligram jodium. Dat is de “maximale veilige dosering”, aldus de organisatie. Volgens informatie van het Voedingscentrum kan het innemen van te veel jodium de werking van de schildklier verstoren.

Een woordvoerster van het CBD denkt dat de vraag naar jodiumtabletten, zeker na de aandacht ervoor, komende tijd enkel zal toenemen. De voorraden bij drogisterijen zijn heel beperkt. “Maar we zien dat de grote ketens terughoudend zijn in het extra bestellen.” Drogisterijen mogen de tabletten verkopen, maar het CBD benadrukt die alleen in te nemen op het moment dat de overheid dat ook adviseert.

Etos, Trekpleister, DA, Kruidvat en zelfstandige drogisterijen worden vertegenwoordigd door het CBD. Bij Kruidvat en Trekpleister worden geen jodiumtabletten verkocht. Een woordvoerster laat weten dat dat voorlopig ook niet verandert, ondanks de oplopende vraag. “Wij willen niet dat mensen het product op een verkeerde manier gebruiken.” Mensen die bij de winkels komen vragen naar de tabletten krijgen te horen dat ze niet worden verkocht en ook niet in de verkoop zullen komen.