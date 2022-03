FNV: mogelijk acties in streekvervoer

Werknemers in het streekvervoer gaan over twee weken mogelijk actievoeren. FNV meldt dat er wellicht acties komen omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao dreigen te mislukken.

Volgens de vakbond komt dat door een ondermaats eindbod en een onvoorzien ultimatum van de werkgevers. “Die willen voor 15 maart horen of de leden van FNV en andere vakbonden akkoord gaan met het eindbod wat zij gedaan hebben. Die deadline kan de FNV niet halen, omdat de stemming onder de leden dan nog loopt.”

FNV wil dat werkgevers iets doen aan de hoge werkdruk en het ziekteverzuim. Daarvoor moet er volgens de vakbond ge├»nvesteerd worden in jonge collega’s, moeten werknemers structureel 5 procent meer loon krijgen en een automatische prijscompensatie om de inflatie te corrigeren.

Vanaf 14 maart staan er ledenraadplegingen gepland, waarin de leden kunnen stemmen over het eindbod. Een dag later weet FNV nog niet wat de leden vinden. “Als die deadline blijft staan, betekent het dat we er niet uit gaan komen en dan zijn acties bijna niet meer te voorkomen”, aldus bestuurder Marijn van der Gaag.