Gündoğan heeft klacht tegen Volt ingediend bij Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan heeft vorige week een klacht ingediend tegen de partij Volt bij het zogeheten College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer. Zij wil dat het college onderzoek doet naar haar schorsing door de Volt-fractie, zegt haar advocaat Geert-Jan Knoops tijdens het kort geding dat ze tegen de partij heeft aangespannen.

Gündoğan werd afgelopen zaterdag uit de Volt-fractie gezet, omdat zij zich volgens de partij schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Eerder al werd ze geschorst als fractielid, zodat de mensen die een klacht over haar hadden ingediend veilig konden meewerken aan het onderzoek, aldus de fractie. Volgens Volt zou Gündoğan zich schuldig hebben gemaakt aan “handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van positie”.

Gündoğan wil met het kort geding die schorsing terugdraaien en een schadevergoeding. Want die schorsing is volgens haar advocaten onterecht en ingegeven door “oneigenlijke motieven”.

Mensen in de fractie zouden volgens Knoops af willen van Gündoğan. Iemand uit de fractie zou haar functie willen overnemen of haar niet meer als concurrente willen zien voor de Europese Verkiezingen, aldus Knoops. De advocaat relativeerde de klachten van seksueel overschrijdend gedrag: volgens hem ging het enkel om “een tik op de billen en opmerkingen over uiterlijk”.

Gündoğan wil dat het college van de Tweede Kamer de integriteit van de Volt-fractie onderzoekt. Volgens haar advocaat heeft het college de klacht nu in behandeling en onderneemt het “zo nodig” actie.

Het College van onderzoek integriteit werd vorig jaar april ingesteld. Het onderzoekt of Kamerleden de gedragscode van de Tweede Kamer naleven.