Gündoğan probeert via de rechter Volt-Kamerlid te blijven

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan staat dinsdag in de Amsterdamse rechtbank tegenover Volt, de partij waarvoor ze verkozen werd. Ze wil dat het besluit om haar uit de fractie te zetten wordt teruggedraaid, een rectificatie over beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en een voorschot op een schadevergoeding.

Volt schorste Gündoğan twee weken geleden als lid van de fractie na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Zondag werd zij naar aanleiding van de bevindingen van een extern onderzoeksbureau zelfs uit de Volt-fractie gezet. De partij zegt dat dertien mensen “uit alle lagen van de partij” zich beklaagd hebben over voorvallen “van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie”.

Volt had Gündoğan niet zo snel mogen beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag “zonder enig deugdelijk onderzoek”, stelt haar raadsman Geert-Jan Knoops. Het Kamerlid bestrijdt dat ze zich misdragen heeft, en vindt dat het bureau dat de meldingen heeft onderzocht niet onafhankelijk was. De klagers hadden volgens haar naar de politie moeten stappen, maar in plaats daarvan heeft Volt volgens haar eigen rechter gespeeld. Ze heeft zelfs aangifte van smaad en laster aangekondigd tegen de klagers, de partij en partijleider Laurens Dassen.

Knoops zegt dat de partij “onrechtmatig gehandeld heeft”, maar erkent ook dat het ongebruikelijk is dat een politicus via de rechter probeert lidmaatschap van een fractie af te dwingen. “Dit is, denk ik, een van de eerste zaken waarin de rechter juridisch moet oordelen of dit wel kan.” Zijn kantoor heeft in ieder geval geen andere voorbeelden kunnen vinden van “een soortgelijke casus”.

Nilüfer Gündoğan zelf zal bij de zitting aanwezig zijn. Na afloop zal ze voor het eerst sinds haar schorsing de pers te woord staan. In een van haar schriftelijke verklaringen heeft ze laten weten hoe dan ook lid te blijven van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Vera Bergkamp meldde maandag in het parlement dat zij sinds afgelopen zaterdag wordt beschouwd als een zelfstandig lid van het parlement.