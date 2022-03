Kerken bereiden zich voor op komst Oekraïense vluchtelingen

Kerken van alle gezindten bereiden zich voor op de komst van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Volgens de Russisch-Orthodoxe Kerk zijn er op dit moment nog maar heel weinig Oekraïners in Nederland. Die hebben onderdak gevonden bij familie of vrienden. Maar we weten niet wat er gaat gebeuren, aldus de kerk, dus mensen die plaats thuis hebben zijn heel welkom.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) roept gemeentes op om na te denken over opvang voor Oekraïense vluchtelingen. “Er kan bijvoorbeeld in overleg met het plaatselijke bestuur gezocht worden naar gebouwen. En medische hulp, voedselvoorziening en begeleiding zullen nodig zijn.”

PKN adviseert mensen die een logeerplek hebben om zich aan te melden bij takecarebnb.org. Deze organisatie, die samenwerkt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA, regelt logeerplekken voor erkende asielzoekers bij gastgezinnen in Nederland.

Takecarebnb constateert ook dat er op dit moment nog nauwelijks vraag is naar logeerplekken voor Oekraïners. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen, aangezien zij Europeanen zijn en voor korte tijd visumvrij in Nederland mogen blijven. “Maar door asielzoekers uit andere landen te laten logeren, komen er wel bedden vrij in de asielzoekerscentra voor Oekraïense vluchtelingen”, aldus de organisatie.

Moskeeën in Nederland zijn zich nog aan het beraden op de manier waarop zij hulp kunnen bieden, zegt vicevoorzitter Faid Bouharrou van de Raad voor Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Het Contactorgaan Moslims en Overheid CMO bespreekt de situatie maandag tijdens een bestuursvergadering.

Veel kerken zijn al druk met het regelen van noodhulp voor Oekraïners in hun eigen land. De gezamenlijke Joodse organisaties in Nederland hebben een inzamelingsactie opgezet. “De Joden in Oekraïne zijn door de nazi’s en de communistische onderdrukking extra hard getroffen. Er zijn nog duizenden Holocaustoverlevenden die nu opnieuw met oorlog en geweld worden geconfronteerd. Zij hebben heel hard steun nodig.” Het Joods Maatschappelijk Werk gaat de opvang van Oekraïense vluchtelingen coördineren.

Christelijke organisaties, verenigd in het Christelijk Noodhulpcluster, hebben al ruim een miljoen euro aan donaties ingezameld. Het Noodhulpcluster zorgt daarmee voor hulp aan vluchtelingen in de Oekraïense buurlanden. “Er staan tienduizenden ontheemden aan de grenzen.” In de meeste kerken wordt de komende dagen ook gecollecteerd voor hulp aan Oekraïne.