Lil Kleine opnieuw in voorarrest wegens vermeende mishandeling

Lil Kleine is opnieuw vastgezet op verdenking van mishandeling van zijn verloofde. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdag. Maandag besloot de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam dat de 27-jarige artiest veertien dagen vast moet blijven. De rapper werd eerder vrijgelaten, maar het OM ging met succes in beroep om dat terug te draaien.

Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd twee weken geleden opgepakt vanwege de vermeende mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Hij zou het hoofd van zijn verloofde tussen een autodeur hebben geklemd.

Na drie nachten in de cel besliste de rechter-commissaris dat het voorarrest van de rapper werd geschorst. Het OM vond echter dat er voldoende ernstige bezwaren waren hem langer vast te houden.

De raadkamer ging daar in mee en stelde op Twitter dat er “voldoende ernstige bezwaren zijn voor poging tot zware mishandeling”. Daarom vond de raadkamer het beter dat de rapper weer werd vastgezet.