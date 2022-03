Meer nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe positieve coronatests is afgelopen etmaal toegenomen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 36.529 nieuwe gevallen geregistreerd. In de twee voorgaande dagen waren er nog minder dan 30.000 nieuwe coronagevallen.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 245.898 meldingen van positieve tests. Gemiddeld zijn dat er in de afgelopen week 35.128. Het gemiddelde is daarmee voor het eerst in meer dan twee weken gestegen.

Het aantal meldingen van sterfgevallen is eveneens toegenomen. Het RIVM meldt dinsdag 16 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Maandag registreerde het instituut 6 mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

In Amsterdam werden afgelopen etmaal verreweg de meeste nieuwe besmettingen geturfd, namelijk 1997. Utrecht volgde met 964 positieve tests. Ook in Rotterdam (859), Den Haag (755) en Eindhoven (638) kregen relatief veel mensen een positieve testuitslag.

Ruim twee jaar geleden testte voor het eerst iemand in Nederland positief op het coronavirus. De teller staat inmiddels op meer dan 6,3 miljoen bevestigde besmettingen en ruim 21.500 geregistreerde sterfgevallen.