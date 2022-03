Natuurorganisaties vragen om rust in het broedseizoen

Natuurorganisaties vragen wandelaars en fietsers met nadruk om de komende maanden de rust te bewaren in de natuur. Het broedseizoen begint. Omdat het sinds het begin van de coronacrisis opmerkelijk veel drukker is in natuurgebieden, ligt verstoring van vogels en zoogdieren op de loer.

Vooral loslopende honden zijn een bron van ergernis voor veel boswachters. “Honden storen vogels die op de grond broeden en zijn gevaarlijk voor jonge reekalfjes, die nog erg kwetsbaar zijn. Het is nu extra belangrijk om honden aangelijnd te houden en op de paden te blijven”, aldus boswachter Mikal Folkertsma van Staatsbosbeheer. Honden mogen in natuurgebieden eigenlijk nooit los rondlopen, maar het gebeurt veel.

De meeste paden in natuurgebieden zijn zo aangelegd dat er genoeg ruimte is voor recreanten en tegelijkertijd genoeg rust voor de dieren. Sommige paden of gebieden gaan in het broedseizoen op slot. “In het voorjaar zijn mensen op kraamvisite in de natuur, waar nieuwe planten ontkiemen en dieren paren, broeden en zogen”, zeggen de natuurbeheerders.

Staatsbosbeheer, de Landschappen, Natuurmonumenten en provinciale natuurorganisaties hangen deze week borden en spandoeken op om bezoekers te herinneren aan het broedseizoen. Dat duurt tot 15 juli.