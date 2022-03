Nederland geeft garantie van 100 miljoen euro aan Oekraïne

Nederland geeft een garantie aan de Wereldbank waarmee Oekraïne 100 miljoen euro extra kan lenen. Het kabinet hoopt zo de economie van het land te stutten en te voorkomen dat de staatskas leeg raakt, laat het ministerie van Financiën weten.

De Wereldbank had de aandeelhouders, waaronder Nederland, om meer geld gevraagd. Er is momenteel 350 miljoen euro beschikbaar, maar het land heeft meer middelen nodig. Met de garantie van Nederland kan de organisatie geld lenen op de financiële markten. Dat is voor Oekraïne zelf veel moeilijker geworden na de Russische inval in het land.

“Oekraïne verdient op alle mogelijke manieren onze steun, in dit geval via de Wereldbank”, zegt minister van Financiën Sigrid Kaag in een verklaring bij de bekendmaking. Nederland behoudt volgens haar ministerie de mogelijkheid om de garantie op een andere manier te gebruiken als het zittende regime van president Volodimir Zelenski en premier Denys Shmyhal wordt verdreven. In dat geval zal Nederland het geld gebruiken “ten gunste van de Oekraïense bevolking”.