Nederlanders doen weer belastingaangifte

Nederlanders kunnen weer belastingaangifte doen sinds middernacht en velen hebben dat inmiddels al gedaan. Dinsdagochtend waren er voor 09.00 uur al 100.000 aangiftes binnen, meldt de Belastingdienst. Ondernemers en particulieren hebben tot 1 mei de tijd om de aangifte over 2021 bij de Belastingdienst in te leveren.

Dit jaar hebben ruim 8 miljoen mensen een aangiftebrief ontvangen en zij moeten verplicht aangifte te doen. Het gaat om 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers. Nederlanders die vanwege de coronacrisis of om een andere reden later aangifte willen doen, kunnen de Belastingdienst vragen om uitstel. Wie voor 1 april alles doorgeeft, krijgt uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen.

Vorig jaar kreeg de Belastingdienst 9,8 miljoen aangiften voor de inkomstenbelasting binnen en dat was volgens de fiscus een record. Door technische problemen aan het begin van de periode waarin aangifte kon worden gedaan, werd de termijn destijds met een week verlengd tot 8 mei. Volgens de Belastingdienst werd 98 procent van de aangiften voor 1 juli verwerkt.

Nederlanders die in hun aangifte inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 moeten aangeven, kunnen dat doen zoals gebruikelijk. Bij het vaststellen van de definitieve aanslag wordt volgens de Belastingdienst rekening gehouden met de recente uitspraak van de Hoge Raad over deze zogeheten vermogensrendementsheffing. Door die uitspraak dienen veel mensen “rechtsherstel” te krijgen vanwege de onrealistische fictieve rendementen die de fiscus hanteerde bij het berekenen van de belasting op spaargeld. Het kabinet werkt inmiddels aan de ingewikkelde puzzel van de compensatie. Wanneer bekend is wat dit alles precies betekent, berekent de fiscus voor iedereen het juiste bedrag.

Verder is het de laatste keer dat studiekosten in de belastingaangifte aftrekbaar zijn. Vanaf 1 maart 2022 is het mogelijk om bij het UWV een vergoeding voor een opleiding aan te vragen. Dat heet het STAP-budget.