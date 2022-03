Nog eens 30 Oekraïners melden zich in Ter Apel

De afgelopen dagen hebben nog eens dertig Oekraïners zich gemeld bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Van hen vroeg ongeveer de helft daadwerkelijk asiel aan, de rest wilde vooral informatie over de regels omtrent verblijf in Nederland, aldus een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Afgelopen weekeinde stond de teller op vijftig mensen die zich in Ter Apel hadden gemeld. Van hen vroeg ook niet iedereen asiel aan.

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland en hier 90 dagen verblijven. Zij hoeven zich dus niet te melden. Daardoor is het vooralsnog onduidelijk hoeveel Oekraïners sinds de Russische invasie hierheen zijn gekomen.

Het kabinet heeft al aangegeven de periode van 90 dagen waarschijnlijk te willen verlengen, als het conflict tussen Rusland en Oekraïne lang voortsleept.