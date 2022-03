Ombudsman NPO start onderzoek naar Ongehoord Nederland

De Ombudsman van de NPO, Margo Smit, gaat onderzoek doen naar de klachten die zijn binnengekomen over de eerste tv-uitzendingen van Ongehoord Nederland (ON!). Naast meldingen over “onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid” zijn er nu ook klachten binnengekomen over discriminatie en racisme.

“Over dat laatste ga ik niet echt, maar ik ga kijken of het journalistiek handelen in lijn is met de journalistieke code van de NPO”, laat Smit desgevraagd weten. “Daar zit van alles in: van wederhoor tot geen nieuws opblazen en niet betalen voor nieuws. In dit geval is het vooral feitelijk. Ik roep altijd: journalistiek moet foutloos, feitelijk en fair.”

De meldingen over discriminatie en racisme zijn vermoedelijk binnengekomen naar aanleiding van een item van Ongehoord Nieuws, waarin een verslaggever twee vrouwen uit een asielzoekerscentrum vraagt “waar zij hun fiets vandaan hadden”. Daarbij werd de suggestie gewekt dat ze mogelijk gestolen waren.

De Ombudsman wil niet zeggen hoeveel klachten ze precies heeft gekregen. Haar onderzoek duurt maximaal drie maanden.

De NPO liet eerder dinsdag al weten dat het zelf ook een gesprek is aangegaan met ON! naar aanleiding van de klachten. “Het is belangrijk om altijd met elkaar in gesprek te blijven”, stelde de woordvoerder.