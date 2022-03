NS: Oekraïense vluchtelingen kunnen gratis met trein in Nederland

Oekraïense vluchtelingen kunnen gratis met de trein reizen in Nederland. NS meldt dinsdag dat Oekraïners die hun land ontvluchten vanwege de oorlog een treinkaartje kunnen krijgen door hun paspoort of ID-bewijs te laten zien.

Volgens een woordvoerder reizen vluchtelingen uit Oekraïne via bijvoorbeeld Duitsland, België of Frankrijk naar Nederland. “In die landen krijgen ze een treinkaartje op basis van de regels die daar gelden. Als ze in onze treinen komen accepteren wij dat kaartje in combinatie met hun paspoort als ticket naar Nederland.”

Inwoners uit Oekraïne die binnen Nederland willen doorreizen kunnen op vertoon van hun Oekraïense identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoersbewijs dat niet ouder is dan 24 uur een dagkaart krijgen. Die kunnen ze ophalen bij de Tickets en Service-balies van NS.

Maandag maakte Thalys bekend dat Oekraïense vluchtelingen gratis met de hogesnelheidslijn kunnen reizen. Deutsche Bahn en de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB meldde een dag daarvoor ook dat vluchtelingen gratis van hun diensten gebruik kunnen maken.