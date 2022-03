Onder meer Den Haag en Haarlem in gesprek over opvang Oekraïners

Het kabinet is in gesprek met onder meer de gemeenten Den Haag, Haarlem, Zaanstad en Ede over de opvang van Oekraïners die het oorlogsgeweld in hun land zijn ontvlucht. Ook Defensie kijkt hoe het kan helpen, laat het ministerie van Justitie weten.

In Amsterdam werd dinsdag de eerste opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen geopend, in een hotel in stadsdeel Zuidoost. Daar is plek voor tachtig mensen. Het gaat om mensen die hier zijn, maar geen asiel hebben aangevraagd.

Oekraïners kunnen vrij naar Nederland reizen en hier negentig dagen verblijven, een termijn waarvan het kabinet al heeft gezegd dat het die wil oprekken. Oekraïners die hier nu al zijn kunnen zich melden bij de gemeente waar ze verblijven, als ze hulp nodig hebben. De Koninklijke Marechaussee zal Oekraïners die onderdak nodig hebben bij de grens doorverwijzen naar beschikbare plekken.

Ook organisaties als het Rode Kruis, het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk hebben hun hulp aangeboden. “Heel goed om te zien dat gemeenten en maatschappelijke organisaties klaar staan om hulp te bieden aan mensen die vluchten uit Oekraïne”, aldus staatssecretaris Eric van der Burg. “Ons beleid is altijd om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio. Als mensen naar Nederland komen, dan zullen wij voor hen zorgen als ze dat nodig hebben.”