Rechter in kort geding Volt vreest alleen maar verliezers

De rechter in het kort geding van Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan tegen de Tweede Kamerfractie van Volt vreest dat er uiteindelijk alleen maar verliezers overblijven. Dit zei ze bij aanvang van het kort geding in de rechtbank in Amsterdam.

Ze noemde het geschil tussen Gündoğan en de partij “een persoonlijk drama” en een interne strijd. “Vanmiddag zullen we kijken wie er juridisch gelijk heeft. Maar ik vrees dat er uiteindelijk alleen maar verliezers zijn.”

Gündoğan wil via de rechter bewerkstelligen dat het besluit om haar uit de fractie te zetten wordt teruggedraaid. Ook wil ze een rectificatie over beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en een voorschot op een schadevergoeding.

Volgens haar advocaat Geert-Jan Knoops heeft Volt onrechtmatig gehandeld. Hij sprak in zijn inleiding van het kort geding van een “staatsrechtelijke nucleaire bom onder de politieke carrière van Gündoğan”.

Knoops omschreef zijn cliënt als een no-nonsense vrouw. “Gefocust op haar werk. En soms hard naar medewerkers in taalgebruik, maar niet zonder succes. Binnen een jaar werd ze een boegbeeld van haar partij.”

De partij meldde zaterdag dat dertien mensen zich beklaagd hebben over voorvallen “van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie”. Knoops: “Ze kan en mag niet afgeschilderd worden als een seksueel roofdier. Ze valt niet op vrouwen en heeft zich nooit aan vrouwen vergrepen”.

Volgens Knoops zijn de beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag “volkomen onbesuisd gebruikt in de media”.